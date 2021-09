Francia: Le Maire, crescita attesa al 6 per cento nel 2021, lavoriamo su riforme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Francia le cose “stanno andando bene: la ripresa economica è solida, grazie anche alle decisioni prese con il presidente Emmanuel Macron”. Lo ha detto il ministro francese dell’Economia, Bruno Le Maire, durante una conferenza stampa organizzata nel quadro della seconda giornata del Forum Ambrosetti in corso a Cernobbio. “Le nostre previsioni per il 2021 vedono una crescita pari a sei punti percentuali, e confidiamo di poter tornare alla situazione precedente la crisi entro fine anno: siamo sulla strada giusta”, ha detto, aggiungendo che le autorità di Parigi sono pronte ad avviare le riforme strutturali necessarie per rafforzare ulteriormente la crescita e la competitività del Paese. “Sono in programma una riforma dell’occupazione e delle pensioni: inoltre, stiamo lavorando ad un piano di investimenti che sostenga l’innovazione e quelle tecnologie chiave per il futuro della Francia e dell’Europa”, ha concluso. (Rin)