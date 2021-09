Covid: Pregliasco a iNews24.it, ragionevole estendere periodo validità green pass

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il virologo Fabrizio Pregliasco ai microfoni di iNews24.it è intervenuto sull'estensione del periodo di validità del green pass: "Secondo me è ragionevole estendere il periodo. Avremo i dati dei primi vaccinati via via, ma per adesso i risultati a sei mesi danno in media una perdita della protezione del 10 per cento. La protezione va a scemare, ma non perde efficacia di punto in bianco. Tutto comunque, dipende dallo scenario epidemiologico. Se la situazione resta così, può essere tollerata una perdita di copertura". Se gli studi fossero favorevoli alla vaccinazione ai bambini dagli 0 ai 6 anni e dai 6 ai 12 anni, "in questa fase la massima copertura vaccinale ci darebbe un vantaggio. Nel tempo però, quando la situazione sarà migliorata, i bambini non saranno la priorità, se non quelli più fragili". Infine un commento sui no-vax: "Ci hanno usato come capro espiatorio a fronte dell'angoscia psicologica legata all'incertezza del futuro. Sono variegati. C'è chi per esorcizzare, è contro una situazione che invece è oggettiva. Utilizza noi virologi e i giornalisti perché siamo quelli che danno informazioni rispetto a gente che non ha contezza della gravità della malattia e conseguentemente hanno paura dei vaccini perché pensano che siano peggio della malattia. Poi ci sono gli agitatori strumentali, la parte violenta. In ogni caso è irrazionale e questa loro libertà non è costituzionale, perché come ho detto, non esiste il diritto di infettare gli altri". (Com)