Afghanistan: talebani, non abbiamo bisogno degli Stati Uniti nella lotta contro il terrorismo

- I talebani hanno dichiarato di "non aver bisogno degli Stati Uniti o di altri nella lotta al terrorismo". Citato dall’emittente indipendente afgana “Tolo News”, il membro della commissione culturale dei talebani, Inamullah Samangani, ha reagito alle osservazioni di un alto funzionario Usa, secondo cui il movimento che ha preso il potere a Kabul avrebbe bisogno della collaborazione di Washington e della comunità internazionale nella lotta contro lo Stato islamico dell'Iraq e del Levante - provincia di Khorasan. "Siamo pienamente preparati a garantire la sicurezza dell'Afghanistan. Non abbiamo bisogno della cooperazione degli Stati Uniti o di nessun altro Paese in questo senso", ha detto Samangani. Allo stesso tempo, secondo quanto riferisce l’emittente afgana, la famiglia di Mohammed Zaki, una delle vittime dell'attacco rivendicato dallo Stato islamico contro l’aeroporto di Kabul avrebbe chiesto ai talebani di fare di più per garantire la sicurezza pubblica.(Res)