Milano: Coldiretti Lombardia, al mercato Campagna Amica di Porta Romana inaugurata maxi 'scultura green'

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dagli arredi con legno recuperato alle bottiglie gioiello, dai cuscini di artigianato agricolo ai profumatori d'ambiente naturali fino ai centri tavola da mangiare, ai cestini e alle borse con foglie di mais. Sono alcune delle idee dal mondo delle campagne per arredare la propria casa e decorare le proprie tavole esposte nella prima mostra di "design contadino", allestita per la giornata di apertura della Milano Design Week 2021 presso il mercato Campagna Amica di Porta Romana in via Friuli 10/a nel capoluogo lombardo. Per l'occasione è stata anche inaugurata una maxi "scultura green" che occupa l'intera parete esterna del farmers' market. "A Pessina Cremonese (CR) – spiega la Coldiretti Lombardia – l'agriturismo Il Campagnino ha scelto di abbellire gli spazi aziendali esterni dedicati all'accoglienza dei consumatori con divanetti e tavolini creati assemblando pallet e ceppi di legno. C'è chi crea pratici cestini e borse a partire dalle foglie di mais, trasformando così in risorsa uno scarto della lavorazione agricola, e chi realizza pot-pourri con frutta secca come Roberta Papagni, produttrice biologica di Asti, o profumatori d'ambiente naturali come Nicole Scudeletti: ex architetta e oggi apicoltrice sulle colline di Casazza (BG) in Val Cavallina, trasforma la cera delle sue api in candele e diffusori di essenza alla lavanda". "Il gruppo Donne Impresa di Coldiretti – continua la Coldiretti Lombardia – ha promosso invece la realizzazione di cuscini a forma di cuore utilizzando da un lato stoffe made in Italy e dall'altro tessuti wax, tipici della tradizione africana, imbottiti con fibra naturale di mais o di ortica di origine veneta. Cuciti dalle agrisarte veneziane dell'isola di Sant'Erasmo, con la vendita di questi manufatti di artigianato agricolo tramite il sito www.solodalcuore.it – afferma la Coldiretti regionale – Donne Impresa sostiene il progetto di Medici con l'Africa Cuamm 'Prima le mamme e i bambini. Mille di questi giorni', che prevede la realizzazione di un reparto di maternità a Rumbek in Sud Sudan, con annessa una scuola di formazione per ostetriche. Per abbellire pareti e balconi si può optare per gli orti verticali, mentre per arricchire le tavole non mancano le proposte di food design: dai centri tavola da mangiare fatti con frutta e verdura ideati da Elisabetta Iaconelli, produttrice di ortofrutta in provincia di Milano, ai formaggi pasticcini di Federica Cornolti, giovane allevatrice di Ponteranica (BG). C'è poi Maria Teresa Testa che nel suo agriturismo a Cenate Sopra (BG) propone impiattamenti artistici". (segue) (Com)