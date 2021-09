Milano: Coldiretti Lombardia, al mercato Campagna Amica di Porta Romana inaugurata maxi 'scultura green' (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Idee innovative – aggiunge la Coldiretti Lombardia – sono anche quella dell'azienda agricola La Tenuta degli Angeli di Carobbio degli Angeli (BG) che propone il proprio vino in vere e proprie bottiglie gioiello arricchite con piccoli Swarovski e quella della famiglia Comincioli di Puegnago del Garda (BS) che presenta il proprio olio extravergine d'oliva in un packaging che ricorda quello dei profumi". "In occasione della giornata di apertura della Milano Design Week 2021 – prosegue la Coldiretti Lombardia – al mercato Campagna Amica di Porta Romana è stata anche inaugurata una maxi scultura green: si tratta di un'installazione di 180 metri quadrati, realizzata in collaborazione con il Municipio 4, frutto del lavoro del designer e artista milanese Stefano Rossetti. L'allestimento, che rimarrà sulla facciata esterna del mercato, è composto da quattro figure di legno recuperato che tengono in mano i prodotti della terra, uno per ogni stagione dell'anno. Un'opera – conclude la Coldiretti Lombardia – che completa il percorso di rigenerazione urbana del farmers' market di Porta Romana, sorto in un'area un tempo adibita a carrozzeria, e che vuole far riflettere il consumatore su uno dei principi fondanti la sostenibilità: l'attenzione allo spreco e al riciclo delle risorse che ci offre la Terra. (Com)