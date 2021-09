Roma 2021: cartonato di Calenda e Michetti al confronto, scintille tra Raggi e Gualtieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Confronto animato con più di un battibecco tra la sindaca uscente del M5s, Virginia Raggi, e il candidato a sindaco del centrosinistra, Roberto Gualtieri, nell'ambito del dibattito organizzato dal giornale "Il Fatto Quotidiano". Hanno rinunciato gli altri due sfidanti principali, Enrico Michetti per il centrodestra e Carlo Calenda per Azione: per entrambi sulla scena è stato sistemato un cartonato gigante. Dai rifiuti ai trasporti, ma anche le possibili alleanze politiche: fin da subito il dibattito tra Raggi e Gualtieri che, stando ai sondaggi, si contendono l'arrivo al secondo turno contro il candidato del centrodestra, si è scaldato. (segue) (Rer)