Roma 2021: cartonato di Calenda e Michetti al confronto, scintille tra Raggi e Gualtieri (2)

- Si parte dalla saltata allenza Pd-M5s per la corsa elettorale nella Capitale. "La si fa sulla base dei programmi" e "a livello romano ci sono differenze", spiega Raggi. "Si pensi ad Atac su cui io ho lottato per tenerla pubblica" mentre "il Pd invece voleva privatizzarla", afferma la sindaca. Gualtieri rispedisce al mittente: "L'alleanza a Roma non era possibile, non perchè noi vogliamo privatizzare Atac: questa è fantapolitica" ma perché "Roma è stata governata male in questi cinque anni e noi pensiamo di poter fare meglio". Raggi replica: "Sorvolo sugli attacchi personali. Lo apprendiamo adesso che non siete favorevoli alla privatizzazione di Atac, Giachetti (candidato nel 2016 contro Raggi, ndr) lo era". Partono le scintille. Gualtieri sostiene: "Ti informo che Giachetti sta in un altro partito, persona rispettabilissima ma sta in un altro partito e sostiene Carlo Calenda". "Se ho governato così male dovreste spiegare come mai il vostro programma sui trasporti è copiato dal nostro Pums", insiste Raggi. (segue) (Rer)