Roma 2021: cartonato di Calenda e Michetti al confronto, scintille tra Raggi e Gualtieri (3)

- "Non capisco quale sia l'attacco personale", continua Gualtieri. "Cinque anni di insulti perchè sono donna, mi avete anche definito pietra d'inciampo", dice Raggi. "Virginia scusami, io non ho mai fatto insulti a nessuno, e non ne faccio, non capisco che metodo di dibattito sia attribuire a me cose che non ho detto o fatto. Noi giudichiamo severamente la vostra amministrazione, questa è democrazia e non sono insulti personali", chiosa Gualtieri. Poi la moderatrice, Paola Zanca, invita ad andare avanti sui temi. Altro momento di tensione quando spunta il nome dell'ex sindaco Ignazio Marino. "Marino lo avete accoltellato - afferma Raggi -, e riproponete nelle vostre liste i suoi accoltellatori. Potevate almeno chiedergli scusa". Gualtieri risponde: "Su questo, come sai, ho espresso una posizione chiara e netta, di critica di quella scelta. La decisione che ho definito un errore fu presa dal gruppo dirigente di allora, e ti informo che adesso sono in un altro partito", continua Gualtieri. "Ma gli accoltellatori stanno nelle vostre liste e hanno fatto carriera nel Pd", chiosa Raggi. (segue) (Rer)