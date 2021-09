Roma 2021: cartonato di Calenda e Michetti al confronto, scintille tra Raggi e Gualtieri (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gualtieri quindi torna sulle parole pronunciate ieri dalla sindaca M5s in occasione dell'apertura della campagna elettorale a San Basilio, quando Raggi ha detto che esponenti di altre forze politiche a Roma hanno rubato. "Io sono una persona per bene e non dirò mai alla sindaca che ruba, il centrosinistra ha espresso solo persone oneste e perbene. Non permetterò questi metodi populisti e demagogici. Invito Virginia a non farlo mai più, a non infangare il mio nome e quello di altri sindaci del centrosinistra", afferma Gualtieri. Si passa a discutere di trasporti e rifiuti e non manca più volte dalla sindaca all'indirizzo dello sfidante: "Non hai dato un euro da ministro a Roma". Ma per Gualtieri: "Roma ha avuto un sindaco assente a tutti i tavoli". (Rer)