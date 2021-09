Recovery: Calvosa (Eni), transizione energetica sfida epocale, Pnrr opportunità irripetibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La transizione energetica è una sfida epocale che va affrontata urgentemente, ricorrendo a tutte le soluzioni tecnologiche e industriali a nostra disposizione. Lo ha detto Lucia Calvosa, presidente di Eni, parlando a margine dei lavori del Forum Ambrosetti in corso a Cernobbio. “Da un lato bisogna abbattere le emissioni, dall’altro occorre svolgere una trasformazione industriale profonda ma equa, che non comprometta sviluppo, crescita e occupazione: la chiave è proprio la tecnologia”, ha detto, ricordando che Eni ha avviato questa trasformazione nel 2014, investendo fortemente in tecnologia e ponendo le basi per una strategia di decarbonizzazione che la porterà al completo abbattimento delle emissioni nette al 2050. “Le risorse messe a disposizione del Pnrr sono un’opportunità irripetibile di sviluppo e impulso alla transizione, noi metteremo a disposizione le nostre competenze e tecnologie in quegli ambiti in cui potremo essere più competitivi”, ha concluso. (Rin)