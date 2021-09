Difesa: Guerini, amicizia tra Italia e Stati Uniti è strategica, decisiva e importantissima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amicizia tra Italia e Stati Uniti è strategica, decisiva, importantissima, e trova nel settore della Difesa uno dei maggiori punti di forza. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa Lorenzo Guerini nell'incontro tenutosi ieri a Washington presso il Pentagono con il segretario alla Difesa degli Stati Uniti Lloyd Austin. “La decisività del rapporto tra i due Paesi è emersa anche nella drammatica crisi a Kabul dove, grazie alla stretta cooperazione tra le nostre Forze armate siamo stati capaci, insieme, di condurre la più grande evacuazione di civili della storia", ha affermato Guerini, secondo quanto riferisce un comunicato stampa del ministero della Difesa. Il ministro, accompagnato dall'ambasciatrice d'Italia negli Stati Uniti Mariangela Zappia, in apertura della bilaterale ha voluto anzitutto esprimere il profondo cordoglio "da parte non solo del Governo ma di tutto il popolo italiano per il tragico attentato subìto presso l'aeroporto afgano". (segue) (Res)