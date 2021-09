Difesa: Guerini, amicizia tra Italia e Stati Uniti è strategica, decisiva e importantissima (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A pochissimi giorni dal rientro in patria degli ultimi militari, proprio l'Afghanistan è stato il primo capitolo affrontato nel corso del cordiale e proficuo colloquio. "Non possiamo ignorare l'epilogo drammatico dell'operazione, ora dobbiamo tenere conto delle lezioni apprese", ha dichiarato il ministro. "La Nato resta il pilastro della nostra sicurezza, ma va rilanciata sfruttando il processo di revisione strategica in corso" ha affermato Guerini. In Europa il dibattito si è spostato sul tema della Difesa europea e della sua autonomia strategica e la posizione del Ministro della Difesa è molto chiara, "serve una maggiore assunzione di responsabilità da parte dell'Unione, non in contrapposizione, ma in piena sinergia con la Nato. La promozione dello sviluppo di capacità militari europee deve essere interpretata come naturale e coerente azione di rafforzamento del pilastro europeo dell'Alleanza atlantica".Nel corso della bilaterale si è discusso anche degli altri scenari internazionali, ambiti comuni di un'agenda che i due Paesi condividono in tema di difesa e sicurezza. In particolare, l'area del cosiddetto "Mediterraneo allargato". "In questo quadrante, il nostro impegno militare è sensibilmente aumentato negli ultimi due anni. Si tratta di un'area cruciale non solo l'Italia ma per l'intera Alleanza, in quanto snodo cruciale e crescente terreno di competizione geopolitica", ha affermato Guerini. (segue) (Res)