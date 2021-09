Difesa: Guerini, amicizia tra Italia e Stati Uniti è strategica, decisiva e importantissima (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Affrontando poi un focus sulla Libia il ministro ha ribadito che "la situazione continua a mantenere un'elevata complessità, su cui si innesta l'azione di influenza di attori esterni, pertanto la sua stabilità è un requisito essenziale della nostra strategia di sicurezza". Il ministro ha sottolineato che la Difesa italiana continuerà a contribuire allo sforzo politico di facilitazione del dialogo intra-libico e di pieno sostegno all'azione delle Nazioni Unite e sta implementando il suo impegno anche in Africa in particolare nell'area saheliana, la cui fragilità rappresenta un rischio concreto per la sicurezza. "Nel corso del 2021 abbiamo potenziato la nostra presenza con la partecipazione all'operazione Takuba e con l'avvio della creazione di una base in Niger, a Niamey, che servirà da snodo logistico e operativo". (segue) (Res)