Difesa: Guerini, amicizia tra Italia e Stati Uniti è strategica, decisiva e importantissima (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Relativamente al Libano, per cui si è espressa preoccupazione per la precaria situazione sociale e politica del Paese, Guerini ha confermato l'impegno dell'Italia che "grazie al contributo fornito a Unifil, di cui detiene il comando, assicura un ruolo di equilibrio. A questo si aggiunge un'attività sul piano bilaterale che stiamo svolgendo per il sostegno delle Forze armate libanesi". Per quanto riguarda, infine, il dossier Iraq si è riconosciuta l'importanza che il nostro Paese – che assumerà il prossimo comando della Missione Nato – attribuisce alla stabilità della regione. Al termine, il capitolo sulle relazioni bilaterali, inclusa la cooperazione industriale. "Le numerose occasioni di addestramento congiunto, la partecipazione alle operazioni, la collaborazione operativa tra le nostre Forze armate sono segni tangibili di un rapporto privilegiato. Così come lo è la collaborazione tra le eccellenze industriali Usa e l'industria italiana, che ha portato a risultati di rilievo", ha concluso il ministro. (Res)