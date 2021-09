Afghanistan: ambasciatore Qatar, aeroporto Kabul aprirà ai voli commerciali nei prossimi giorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono in corso le riparazioni nell'aeroporto di Kabul, che sarà pronto a ricevere diversi voli commerciali nei prossimi giorni. Lo ha dichiarato oggi all’emittente qatariota “Al Jazeera”, l'ambasciatore del Qatar in Afghanistan Saeed bin Mubarak Al Khayarin. "Un gruppo di specialisti ha preparato l'aeroporto per i voli con assistenza umanitaria e lo preparerà per ricevere voli civili nel prossimo futuro", ha affermato il diplomatico. L'aeroporto sta già operando voli da Kabul alle città di Mazar-i-Sharif e Kandahar, ha aggiunto Al Khayarin.(Res)