Agroalimentare: Coldiretti, con Brexit addio inglesi a dieta mediterranea, in calo esportazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la brexit gli inglesi abbandonano anche la dieta mediterranea con un crollo del 28 per cento delle importazioni di pasta italiana. Ma a diminuire sono anche gli acquisti di extravergine di oliva (-13 per cento) e salsa di pomodoro made in Italy (-16 per cento). E’ quanto emerge dall’analisi della Coldiretti sugli effetti dell’uscita della Gran Bretagna dall’Unione Europea che ha provocato uno sconvolgimento degli scambi commerciali, sulla base dei dati Istat in valore relativi ai primi cinque mesi del 2021. Il cambio nella dieta degli inglesi a seguito dell’uscita dall’Unione Europea riguarda anche – sottolinea la Coldiretti – il calo delle importazioni dall’Italia di vini e spumanti (-7 per cento) e di formaggi (-9. per cento) con il risultato che complessivamente oltremanica si registra un crollo del 5 per cento degli arrivi di cibo e bevande italiane A pesare sull’export alimentare nazionale in Uk – continua la Coldiretti – sono le difficoltà burocratiche ed amministrative legati all’uscita degli inglesi dall’Unione Europea. Le criticità maggiori, per chi esporta verso il Regno Unito – precisa Coldiretti – interessano le procedure doganali e riguardano anche l’aumento dei costi di trasporto dovuti a ritardi e maggiori controlli. Difficoltà che mettono a rischio i 3,4 miliardi di euro di esportazioni agroalimentari annue made in Italy con il paese oltremanica che si classifica al quarto posto tra i partner commerciali del "belpaese" per cibo e bevande dopo Germania, Francia e Stati Uniti. (segue) (Com)