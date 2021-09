Germania: Covid, incidenza settimanale sale lievemente a 80,7 punti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di incidenza settimanale del coronavirus in Germania è lievemente risalito. Secondo l’Istituto Robert Koch, oggi si trova a 80,7 punti, laddove ieri era a 80,2 e una settimana fa a 72,1. Il numero in questione misura l’incidenza dei contagi da coronavirus ogni 100 mila abitanti nell’arco degli ultimi sette giorni. Cresce leggermente anche il tasso di incidenza dei ricoveri settimanali in ospedale ogni 100 mila abitanti, che passa da 1,74 a 1,83. (Geb)