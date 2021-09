Calabria: Occhiuto (FI), voglio che diventi una Regione attrattiva, abbiamo tutto per ripartire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho deciso di lasciare il mio prestigioso ruolo nazionale perché trovo ancor più stimolante la prospettiva di governare e di cambiare la Calabria. È una sfida entusiasmante, e non vedo l'ora di poter iniziare". Così Roberto Occhiuto, esponente di Forza Italia e candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Calabria, in un'intervista a "Il Giornale". "Voglio che la nostra diventi una Regione attrattiva, sotto tutti i punti di vista. Voglio attrarre nuovi investimenti e nuove imprese, abbassare il costo del lavoro, rilanciare il turismo, esaltare le nostre tradizioni enogastronomiche, culturali e artistiche" ha aggiunto il candidato, secondo cui "abbiamo tutto per ripartire, e per correre insieme al resto del Paese. Uno dei miei obiettivi è far rinascere dentro ai miei conterranei l'orgoglio di essere calabresi. Abbiamo dei problemi, ma anche tante eccellenze e tantissime potenzialità. Dobbiamo essere bravi a farle emergere e valorizzarle". "Dobbiamo far conoscere all'Italia una Calabria che il Paese non si aspetta", ha concluso. . (Com)