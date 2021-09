Monterotondo: cadono dal tetto della loro tipografia, morto 58enne grave il figlio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Incidente ieri sera verso le 18:30, in una tipografia di Monterotondo. Per cause ancora al vaglio il titolare di 58 anni e il figlio di 27 anni mentre si trovavano sul tetto del capannone industriale della tipografia, dove è presente un cantiere per la riparazione, sono scivolati e caduti al suolo da un’altezza di circa 5 metri. Il personale del 118 intervenuto sul posto non ho potuto far altro che constatare il decesso del proprietario per le gravi lesioni riportate, mentre il figlio è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale Gemelli di Roma dove è stato ricoverato in codice rosso per le numerose fratture riportate. Il 27enne non in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Monterotondo che indagano unitamente a personale dell’Asl Roma 5. La salma è stata traslata all'istituto di medicina legale della Sapienza di Roma, a disposizione dell'Autorità giudiziaria per successivo esame autoptico. (Rer)