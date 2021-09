Pakistan-Regno Unito: ministri Esteri, colloquio su Afghanistan e rafforzamento rapporti bilaterali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri degli Esteri del Pakistan, Makhdoom Shah Mahmood Qureshi, e del Regno Unito, Dominic Raab, hanno avuto ieri un colloquio “ad ampio raggio” in cui sono state discusse “la situazione in Afghanistan, le relazioni bilaterali e questioni di comune interesse”. Lo riferisce un comunicato del ministero degli Esteri pakistano. Qureshi, stando a quanto riportato nella nota, ha sottolineato che il Pakistan, in quanto vicino immediato, ha sofferto più di tutti da decenni a causa del conflitto e dell’instabilità in Afghanistan e che “un Afghanistan pacifico e stabile è nell’interesse vitale del Pakistan e della regione”. Islamabad è in stretto contatto con i partner regionali e internazionali per lavorare al fine di garantire “la sicurezza, la protezione dei diritti di tutti gli afgani e una soluzione politica inclusiva”. (segue) (Inn)