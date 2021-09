Pakistan-Regno Unito: ministri Esteri, colloquio su Afghanistan e rafforzamento rapporti bilaterali (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda i rapporti bilaterali, il ministro degli Esteri pakistano ha espresso preoccupazione per il mantenimento del Pakistan nella “lista rossa” dei viaggi del Regno Unito, esortato il governo britannico a riconsiderare la decisione. Qureshi ha rivendicato i progressi compiuti dal suo Paese nell’attuazione del piano d'azione del Gruppo di azione finanziaria internazionale (Gafi). I due interlocutori, si legge nella conclusione del comunicato, hanno convenuto di ampliare ulteriormente le relazioni bilaterali, soprattutto in ambito economico e commerciale, e di portare l’attuale Dialogo strategico potenziato a un livello superiore, anche in vista della celebrazione, del 2022, del 75mo anniversario dell’istituzione dei rapporti diplomatici. (Inn)