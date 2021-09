Roma: nascondeva in casa un vero e proprio arsenale, arrestato 51enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A seguito di un'indagine, gli agenti della polizia di Stato hanno scoperto in casa di un romano di 51 anni, con disturbi psichiatrici e con precedenti di polizia per armi e munizioni, un vero e proprio arsenale. Gli investigatori del III distretto Fidene, diretto da Fabio Germani, sono andati nell'abitazione dell'uomo e, dopo essersi fatti aprire la porta con uno stratagemma, gli hanno chiesto se avesse pistole o fucili. Il 51enne ha negato e così i poliziotti, certi delle informazioni raccolte nella fase investigativa, hanno perquisito l'appartamento ed un locale di pertinenza di questo, nello stesso palazzo. Dentro casa, nascosti nel vano avvolgibili delle finestre, gli agenti hanno scovato 1 pistola calibro 7,65 con matricola abrasa e circa 2000 cartucce, 1 paletta contraffatta con la scritta polizia di Stato ed 1 baionetta da punta e taglio. Nel locale di pertinenza c'erano invece diverse buste di plastica nera, ammassate alcune a terra ed altre dentro un armadio, contenenti 9 pistole lanciarazzi modificate e quindi idonee all'esplosione di colpi di arma da fuoco; 182 pistole lanciarazzi; circa 40 kg di materiale pirotecnico ed alcune bombe carta, repertati dalla polizia scientifica, poi presi in carico dagli artificieri, alcune armi bianche e un piede di porco. Portato negli uffici di polizia per gli atti di rito, l'uomo è stato arrestato e, su disposizione dell'Autorità giudiziaria, portato in carcere: dovrà rispondere di detenzione abusiva di armi comuni da sparo e di materiale esplodente, oltreché detenzione di segni distintivi in uso ai corpi di Polizia. (Rer)