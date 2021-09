Repubblica Ceca: Covid, esperti sostengono vaccinazione donne incinte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I benefici della vaccinazione contro il coronavirus per le donne incinte in Repubblica Ceca superano di gran lunga il rischio teorico. E’ quanto afferma una raccomandazione della Società vaccinologica ceca. Per la Società non ci sono controindicazioni alla vaccinazione a qualsiasi stadio della gravidanza. A giugno il medesimo organo aveva emesso un’altra raccomandazione con la quale suggeriva di attendere il completamento della 12ma settimana prima di procedere all’inoculazione, o di posporre la seconda dose al medesimo momento per le donne incinte che avessero già ricevuto la prima. La Società vaccinologica ceca sostiene che il vaccino contro il coronavirus sia efficace durante la gravidanza e produca una risposta anticorpale senza rischi per la donna o per il feto. Allo stesso tempo il vaccino non ha effetti negativi sulla fertilità. “Gli anticorpi generati dopo la vaccinazione vengono secreti nel latte materno, il che potrebbe avere un beneficio per il neonato”, continua inoltre la raccomandazione. (Vap)