Afghanistan: Crippa (M5s), Italia e comunità internazionale non devono abbassare guardia

- "Dall'Afghanistan continuano ad arrivare notizie di violenze e scontri. Dinanzi a tale scenario di instabilità non possiamo voltarci dall'altra parte né, di fronte al rischio concreto di nuovi attentati, ci è concesso abbassare la guardia. Non può permetterselo l'Italia, non può permetterselo la comunità internazionale". E' quanto affermato, in una post su Facebook, da Davide Crippa, capogruppo del Movimento 5 Stelle alla Camera". "Oggi - prosegue Crippa - l'Unione europea ha ragionato su una strategia comune da intraprendere aprendo finanche all'ipotesi di un 'impegno operativo' (per dirla con le parole dell'Alto rappresentante Josep Borrell) con i Talebani a fronte di alcune condizioni. Innanzitutto l'Afghanistan non dovrà diventare la base operativa di nuove cellule terroristiche". In questo scenario, aggiunge, "è fondamentale potenziare la lotta al terrorismo e accelerare nella direzione di una difesa comune europea. Dobbiamo avere cura delle libertà individuali e dei diritti civili conquistati in Afghanistan negli ultimi 20 anni, la comunità internazionale non può consentire che torni nel Paese torni il Medioevo. Le donne afghane non vanno lasciate sole. Serve la formazione di un governo inclusivo che sia rappresentanza di tutte le fazioni in campo". Inoltre, "ci vuole un impegno chiaro per un accesso libero degli aiuti umanitari nel Paese. Nello stesso momento deve essere garantita la libertà di uscita dai confini per gli stranieri e gli afghani, oggi in pericolo, che vogliono lasciare Kabul. L'Europa garantisca corridoi umanitari e si attivi per sostenere anche i Paesi limitrofi all'Afghanistan in piani di accoglienza. Ci saranno sicuramente tempo e modo per ragionare sul fallimento dell'Occidente nella missione in Afghanistan, è prioritario però oggi lavorare a livello europeo per gestire un'emergenza globale che riguarda la sicurezza di tutti i cittadini", conclude Crippa. (Com)