Fiano Romano: investe bimbo di 5 anni e scappa, denunciato 18enne positivo ad alcol test

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Investimento questa notte in via Bachelet, a Fiano Romano. Ferito un bambino di 5 anni investito da un’auto in transito. Il bimbo era in auto con lo zio che aveva appena parcheggiato. Sceso da solo, dal lato strada e senza guardare, è stato investito da un'auto guidata da un giovane di 18 anni, neopatentato che non l’ha visto o non è riuscito ad evitarlo e lo ha preso, non sulle strisce pedonali. Il diciottenne non si è fermato subito per paura ma poco più avanti è stato raggiunto dai carabinieri della stazione di Capena e della Compagnia di Monterotondo che lo hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il tribunale di Rieti. Oltre alle accuse di lesioni personali stradali gravi e omissione di soccorso, dovrà rispondere anche di guida in stato di alterazione psico-fisica per assunzione di alcol poiché risultato positivo all’alcol test. Il bambino è stato portato cosciente al Policlinico Agostino Gemelli ma è in prognosi riservata. L’auto del conducente è stato sequestrato e custodito presso deposito giudiziario. (Rer)