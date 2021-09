Italia-Azerbaigian: Baku ha partecipato alla Restoration Week 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Azerbaigian ha partecipato con una delegazione alla Restoration Week, in programma dal 30 agosto al 4 settembre, organizzata da Assorestauro e promossa insieme a ministero degli Esteri e all'Ice. Nell'ambito dell'iniziativa, il 2 settembre, presso la Fiera del Levante di Bari, si è svolta una presentazione dell'Azerbaigian, a cui hanno preso parte l'ambasciatore in Italia, Mammad Ahmadzada, il capo del servizio statale per la protezione, lo sviluppo ed il restauro del patrimonio presso il ministero della Cultura azerbaigiano, Azad Jafarli, e il capo del gabinetto dell'amministrazione di Icherisheher (città vecchia), riserva statale storica ed architettonica del Paese, Riad Gasimov. Al centro degli interventi, il lavoro svolto in Azerbaigian per la tutela e la riqualificazione del patrimonio storico-culturale, i beni culturali dell'Azerbaigian e il piano del governo per il loro restauro, così come il potenziale per rilanciare i già solidi rapporti tra Azerbaigian e Italia nel settore del restauro dei beni culturali. (segue) (Rum)