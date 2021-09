Iv: Renzi, chiusa scuola politica, 400 ragazzi hanno voglia di politica e non di populismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ci sono 400 ragazzi e ragazze che hanno voglia di politica e non di populismo. Di zoomare sulle foto per scorgere i dettagli, non di cliccare sul primo titolo acchiappa citrulli. Questi ragazzi ci sono e sono un patrimonio enorme di speranza”. Lo scrive nella propria “enews” settimanale il leader di Italia viva, Matteo Renzi, tirando un bilancio dei lavori della scuola di formazione politica del partito che si è svolta a Ponte di Legno. (Rin)