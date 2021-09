Covid: su Roma-Lido senza mascherina, denunciato 61enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri della stazione di Roma Acilia hanno denunciato in stato di libertà, per interruzione di pubblico servizio un uomo di 61 anni che, poco prima, aveva provocato l’interruzione, per circa dieci minuti, del convoglio della metropolitana "Roma-Lido", sul quale viaggiava senza indossare la maschera protettiva, in violazione delle vigenti misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica, costringendo il capotreno ad interrompere la corsa presso la stazione di Acilia ed a richiedere l'intervento dei carabinieri. All’uomo è stata anche comminata la sanzione amministrativa di 400 euro per il mancato uso della mascherina sul mezzo pubblico.(Rer)