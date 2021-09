Ambiente: Unindustria, termovalorizzatori a sostegno automotive per evitare delocalizzazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un termovalorizzatore in ogni distretto dell'Automotive in Italia a partire da Cassino Plant di Stellantis: per ridare competitività e contrastare il rischio delocalizzazioni". Lo dichiara Francesco Borgomeo, presidente di Unindustria Cassino. "La manifattura italiana ha bisogno di energia a basso costo per vincere la concorrenza internazionale, ed il settore dell'automotive ne ha bisogno ancor di più. Al contempo i rifiuti devono trovare una soluzione in una logica di recupero secondo l'economia circolare. Ecco quindi che realizzare un termovalorizzatore nell'area Cosilam che generi energia elettrica per Stellantis Cassino Plant, significa sostenere tutte le aziende dell'indotto, garantire ancora più spinta alla filiera dell'elettrificazione promossa dalla joint venture di Fincantieri Power4Future, e significa entrare nella vera transizione ecologica attraverso una reale politica industriale", prosegue Borgomeo. (segue) (Com)