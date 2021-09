Ambiente: Unindustria, termovalorizzatori a sostegno automotive per evitare delocalizzazioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questo si sposa - aggiunge - con la posizione assunta in queste ore dal ministro Roberto Cingolani quando dichiara che opporsi allo sviluppo vuol dire andare incontra ad una catastrofe climatica. Soprattutto perché i competitor di Stellantis, della componentistica auto, della futura gigafactory, del polo della nautica con il suo indotto, possono contare su energia elettrica a costi irrisori ottenuta attraverso termovalorizzatori sicuri, risolvendo anche il problema dei rifiuti. Trasformare i rifiuti da problema ad opportunità - conclude Borgomeo -significa metterli a disposizione di fabbriche che trainano intere filiere e territori, fornendo energia pulita e sicura a bassissimi costi e garantendo solidità e futuro alle eccellenze del Made in Italy. E questo è quello che la politica deve fare". (Com)