Afghanistan: Mulè (FI), Ue appello Berlusconi per piano di aiuto e sostegno

- "L'Europa accolga l'appello lanciato dal presidente Silvio Berlusconi questa mattina sul Corriere di predisporre un 'grande piano europeo di aiuto e sostegno' per l'Afghanistan che intervenga a 360 gradi su tutti i settori essenziali: economia, sicurezza, diplomazia e assistenza umanitaria". Lo dichiara in una nota il sottosegretario alla Difesa ed esponente di Forza Italia, Giorgio Mulè. "Le parole del presidente vanno ben oltre l'esigenza di una risposta immediata alla crisi afghana ma, come da sempre ci ha abituati, guardano al futuro attraverso l'analisi degli errori passati. In altre parole - aggiunge - non appaltiamo più la nostra difesa a Paesi terzi, ma riprendiamoci come Europa il diritto e l'autonomia di una politica di difesa comune. Sono più di vent'anni che Forza Italia si batte con il suo leader per questo: adesso che la crisi afghana pesa sugli errori dell'Occidente si aprono spiragli a quella che è una proposta di buon senso con ottima visione sul futuro". "L'Europa parli con una voce sola per tornare ad essere, come auspica il presidente Berlusconi, 'quel faro di civiltà e sicurezza nel quale abbiamo sempre creduto'", conclude.(Com)