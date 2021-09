Roma: lite in zona Eur, coinvolto "Il Brasiliano" e denunciato cittadino svizzero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una lite nata sui social sfociata poi in minacce fisiche e verbali. È accaduto ieri sera, in bar in zona laghetto dell'Eur. Protagonista l'influencer Massimiliano Minocci, detto Il Brasiliano, e un giovane cittadino svizzero. Secondo quanto ricostruito dai militari intervenuti sul posto allertati da alcuni passanti, i due si sarebbero incontrati per caso. Da lì ne è nata la lite con il cittadino svizzero che ha minacciato "Il Brasiliano" con una bottiglia e per questo è stato denunciato per minacce aggravate. La lite è stata ripresa da alcuni passanti e pubblicata sul web. (Rer)