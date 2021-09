Roma 2021: Raggi, impossibile alleanza M5s-Pd, loro vogliono privatizzare Atac

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le alleanze si fanno sulla base del programma, su quello si possono generare alleanze, quando il M5s entrò in parlamento parlò di contratto di governo. A livello romano ci sono differenze ontologiche di programma. Si pensi ad Atac su cui io ho lottato per tenerla pubblica" mentre "il Pd invece voleva privatizzarla". Lo ha detto la sindaca uscente di Roma del M5s, Virginia Raggi, in occasione del confronto organizzato dal giornale "Il Fatto Quotidiano". "Io ho cominciato a comprare 900 autobus nuovi per rinnovare tutta la flotta e abbiamo avviato le manutenzioni sul materiale rotabile" e "lo ho fatto perchè voglio tenere pubblico il servizio, perchè è un servizio che credo debba arrivare a tutti con un prezzo politico", ha concluso.(Rer)