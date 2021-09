Roma 2021: Gualtieri, non privatizziamo Atac, no alleanza M5s-Pd per cattivo operato Raggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un'alleanza M5s e Pd, come al governo, "a Roma non era possibile, non perchè noi vogliamo privatizzare Atac: questa è fantapolitica. Semmai voi avete liquidato Roma Metropolitane con un assessore al bilancio neo liberista. È una comica che noi vogliamo privatizzare Atac". Lo ha detto il candidato a sindaco di Roma per il centrosinistra, Roberto Gualtieri, in occasione del confronto organizzato dal giornale "Il Fatto Quotidiano". L'alleanza secondo Gualtieri non è possibile perchè "a Roma abbiamo dato un giudizio negativo in questi 5 anni. Roma è stata governata male e noi pensiamo di poter fare meglio" per questo "ci candidiamo a governare, con serietà e senza demagogia, ma con una certa severità verso un risultato deludente", ha concluso. (Rer)