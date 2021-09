Germania: presidente Dgb critica il sindacato dei conducenti di locomotive (Gdl) (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Deutsche Bahn e Gdl stanno negoziando un aumento salariale del 3,2 per cento da inserire nel nuovo contratto collettivo, un punto su cui entrambe le parti sembrano essere d’accordo. Oggetto della contestazione per il sindacato, tuttavia, è quando entrerà in vigore quest’aumento e per quanto tempo dovrà essere applicato il nuovo contratto collettivo. Anche le pensioni aziendali sono una questione controversa. Deutsche Bahn vuole mantenere bassi i costi del contratto collettivo perché ha subito perdite elevate durante la crisi del coronavirus. Inoltre, il governo federale, in quanto proprietario della società ferroviaria, ha anche chiesto al gruppo di adottare un programma di risparmio, soprattutto visti i miliardi di euro di aiuti pubblici ricevuti in questa fase delicata. (Geb)