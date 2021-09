Tlc: Colao, autonomia strategica dell’Europa sul piano tecnologico è fondamentale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’autonomia strategica dell’Europa sul piano tecnologico è molto importante, perché quando si è indipendenti si può negoziare e collaborare meglio. Lo ha detto Vittorio Colao, ministro dell’Innovazione tecnologica e la Transizione digitale, durante un punto stampa organizzato oggi durante il Forum Ambrosetti in corso a Cernobbio. “Credo sia importante dedicare una parte del Pnrr a ristabilire una forte autonomia europea sul piano tecnologico, perché in futuro non possiamo permetterci di dipendere dagli altri: preciso che questo non significa fare tutto da soli, ma negoziare alla pari con gli altri”, ha detto. (Rin)