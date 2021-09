Tlc: Colao, obiettivo è copertura al 2026, lascio ad altri dibattito su rete unica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lascio ad altri il dibattito sulla rete unica: i politici devono fare i politici e i manager devono fare i manager. Lo ha detto Vittorio Colao, ministro dell’Innovazione tecnologica e la Transizione digitale, durante un punto stampa organizzato oggi a margine del Forum Ambrosetti in corso a Cernobbio. “Il mio lavoro è garantire che al 2026 l’Italia non abbia situazioni in cui fibra e 5G passino in alcune zone lasciandone altre scoperte: abbiamo un obiettivo di copertura ed equità”, ha detto, sottolineando la necessità di utilizzare i fondi attualmente a disposizione per rendere l’Europa “un terreno fertile per fare sì che il prossimo gigante tecnologico sia europeo”. (Rin)