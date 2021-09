Sanità: Colao, digitalizzazione del comparto non avverrà in un anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Processi come la digitalizzazione della sanità impiegheranno anni per essere realizzati, ma occorre avere una visione di lungo periodo e le persone necessarie per fare questo cambiamento: bisogna partire, proprio perché i tempi saranno lunghi. Lo ha detto Vittorio Colao, ministro dell’Innovazione tecnologica e la Transizione digitale, durante un punto stampa organizzato oggi durante il Forum Ambrosetti in corso a Cernobbio. “Non credo che si stia procedendo lentamente: stiamo andando avanti su scala maggiori di altri e infatti abbiamo un piano migliore”, ha aggiunto, sottolineando di non vedere contrapposizioni tra la necessità di fare presto e avere una visione di lungo termine. (Rin)