India: sottosegretaria Esteri in viaggio ufficiale in Colombia e a New York da oggi al 9 settembre

- La sottosegretaria degli Esteri dell’India, Meenakashi Lekhi, sarà in viaggio ufficiale in Colombia e a New York da oggi al 9 settembre. Lo riferisce un comunicato del suo ministero. Nel Paese sudamericano (4-6 settembre) Lekhi avrà colloqui con la vicepresidente e ministra degli Esteri colombiana Marta Lucia Ramirez, con la quale scambierà opinioni su temi bilaterali e internazionali, e con rappresentanti della comunità imprenditoriale. L’India e la Colombia hanno celebrato 60 anni di relazioni diplomatiche nel 2019. L’interscambio commerciale nell’anno fiscale indiano 2020-21 (conclusosi a marzo) ha raggiunto 2,27 miliardi di dollari, con un significativo aumento rispetto all’esercizio precedente, 1,85 miliardi di dollari, nonostante la pandemia di coronavirus. La visita punta a rafforzare ulteriormente la partnership; la precedente missione ministeriale indiana a Bogotà risale al 2018 (sottosegretario Vijay Kumar Singh). (segue) (Inn)