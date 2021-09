Sicurezza: Venturi (Hpe Italia) a "Nova", sovranità del dato fondamentale, 5G deve coinvolgere tutta la rete

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sicurezza dei dati è un tema fondamentale che in Italia è ancora sottostimato, dal momento che non si investe abbastanza: occorre fare in modo che ogni sistema o progetto sia intrinsecamente sicuro. Lo ha detto Stefano Venturi, presidente e amministratore delegato di Hewlett Packard Enterprise Italia, in un’intervista ad “Agenzia Nova” a margine del Forum Ambrosetti in corso a Cernobbio. “Altrettanto importanti sono le tematiche di sovranità del dato, che sposiamo appieno poiché fondamentali e alla base dello sviluppo futuro: in quest’ottica siamo assolutamente favorevoli al consorzio Gaia-X per il cloud europeo, e riteniamo fondamentale una struttura che stabilisca le modalità con cui i dati vengono conservati e utilizzati”, ha spiegato, aggiungendo che i processi di innovazione devono essere impostati in modo da coinvolgere il maggior numero possibile di soggetti sul territorio. (segue) (Rin)