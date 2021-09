Sicurezza: Venturi (Hpe Italia) a "Nova", sovranità del dato fondamentale, 5G deve coinvolgere tutta la rete (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Per fare ciò, sono tre i fattori su cui puntare: occorre prima di tutto utilizzare modalità operative aperte, superando la logica dell’individualismo; il secondo è l’utilizzo di standard e tecnologie aperte per consentire l’ingresso non solo della filiera sul territorio, ma anche di nuove startup; da ultimo, occorre investire di più nella formazione delle persone e continuare ad acquisire know-how”, ha detto. Tre fattori che costituiscono, secondo Venturi, una “ricetta” per fare innovazione, e che potrebbero contribuire al superamento dei gap di cui l’Italia soffre sul fronte della banda larga fissa e mobile. “Quello che auspichiamo come Hewlett Packard Enterprise Italia, e offriamo anche soluzioni interessanti in questo campo, è un 5G aperto che consenta ad ogni strato della rete, ogni azienda tecnologica che offre prodotti all’avanguardia di entrare e fornire le proprie tecnologie”, ha detto. (segue) (Rin)