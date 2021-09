Sicurezza: Venturi (Hpe Italia) a "Nova", sovranità del dato fondamentale, 5G deve coinvolgere tutta la rete (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla logica di apertura che è alla base dell’attività di Hewlett Packard Enterprise Italia, ha continuato Venturi, si accompagna la necessità per il Paese di maggiori investimenti: in particolare nella banda larga fissa e mobile, dove permangono gap importanti. “Dobbiamo incoraggiare gli operatori mettendoli nella condizione di investire correttamente: i consumatori e le imprese hanno finalmente capito che con il digitale possono lavorare in modo nuovo e flessibile, e dobbiamo continuare su questo percorso”, ha detto, ribadendo la necessità per l’Italia di dotarsi di infrastrutture a larga banda che siano pervasive anche di zone svantaggiate in cui ancora non è presente. Interpellato sul possibile futuro del progetto di rete unica, Venturi ha affermato che “una competizione sana e gli investimenti solitamente aprono i mercati”. “Rete unica o mercato aperto, credo che sia necessario fare in modo che eventuali investitori possano andare velocemente a coprire quelle aree: con una rete unica si avrebbe un operatore unico in possesso delle economie di scala necessarie per andare anche in zone svantaggiate; con la concorrenza si competerebbe per arrivare primi, ma il rischio è che nessuno vada in alcuni settori più svantaggiati”, ha concluso, sottolineando la necessità di un giusto bilanciamento tra le due cose. (Rin)