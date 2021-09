Imprese: Sangalli, il Supersalone per far ripartire il motore economico e per rilancio internazionale di Milano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Complessivamente nei primi tre mesi del 2021 l'export del settore arredo design per i territori di Milano Monza Brianza Lodi vale 356 milioni di euro, di cui il 90 per cento ha origine dalla fabbricazione di mobili e il restante 10 per cento dall'industria del legno. Si tratta di circa la metà del totale delle esportazioni lombarde di questi prodotti. Rispetto allo stesso periodo del 2020, l'export fa registrare +13,5 per cento, una crescita confermata anche analizzando i periodi pre-Covid: in 5 anni, ovvero rispetto al primo trimestre del 2016, il volume delle esportazioni del settore aumenta, infatti, di +14,7 per cento. Stati Uniti, Francia, Cina, Germania e Svizzera i primi Paesi di destinazione, solo per Stati Uniti e Cina il volume degli scambi evidenzia una lieve flessione rispetto al 2020, anche se resta positivo il dato in 5 anni. È quanto emerge dall'elaborazione dell'ufficio studi della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi su dati Istat. "Il Supersalone del Mobile è il primo passo del ritorno di Milano alla nuova normalità – ha dichiarato Carlo Sangalli presidente della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi -. I dati relativi a imprese e export dimostrano la forza del nostro tessuto imprenditoriale capace di trainare ancora una volta la ripresa del sistema Paese. Il Supersalone, del resto, riapre la stagione dei grandi eventi e sarà una grande opportunità per il rilancio dell'immagine di Milano a livello internazionale. Un tema centrale su cui come Camera di commercio stiamo investendo insieme al Comune di Milano attraverso Yes Milano l'agenzia di marketing della città". La Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, in collaborazione con Promos Italia, mette a disposizione delle imprese del settore arredo design, tramite i progetti InBuyer e Clab, servizi gratuiti di supporto all'internazionalizzazione. In particolare, InBuyer offre la possibilità di partecipare a business meeting online e incontri one to one con buyer esteri provenienti dai principali mercati attraverso una piattaforma digitale appositamente sviluppata. Il format digitale offre alle aziende un ricco calendario di eventi che da settembre 2020 ad oggi ha permesso la realizzazione di 33 sessioni di lavoro, di cui 7 dedicate all'Arredo – design, le ultime due delle quali si realizzeranno tra ottobre e novembre p.v. Ad oggi la piattaforma ha permesso a 225 imprese lombarde di realizzare 632 incontri b2b con 78 buyer provenienti da 22 nazioni. Specificamente per il territorio di Milano Monza Brianza Lodi, le aziende coinvolte sono state 53. Informazioni sui prossimi appuntamenti sono disponibili a questo link https://promositalia.camcom.it/cosa-facciamo/servizi-alle-imprese/match-it/in-buyer/eventi/ (Com)