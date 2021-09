Gli appuntamenti di oggi a Roma e nel Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per oggiROMA 2021- Conferenza stampa di presentazione delle candidate della lista “Roma Futura”. Interverranno la leader di Emilia-Romagna Coraggiosa e Vicepresidente della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna Elly Schlein; la deputata ecologista e componente dell'ufficio di presidenza di Green Italia Rossella Muroni; la presidente di POP idee in Movimento e capogruppo della Lista Civica Zingaretti al Consiglio regionale del Lazio Marta Bonafoni; la co-portavoce di Green Italia Annalisa Corrado. Parteciperanno anche le candidate di 'Roma Futura' tra le quali le candidate al Consiglio comunale Tiziana Biolghini, Isabella Borrelli, Daniela Patti, Claudia Pratelli, Francesca Tolino, Maria Assunta Vitelli e la candidata al Consiglio Comunale e del Terzo Municipio Martina Testa. Il Rosemary di via Modena, 15. (ore 14)- Presentazione dei candidati alle presidenze dei Municipi di Roma per la coalizione del centrodestra. Sarà presente il candidato sindaco di Roma, Enrico Michetti. L'appuntamento si svolgerà presso il Comitato "Enrico Michetti Sindaco", in via Antonio Malfante, 83. (ore 15) (segue) (Rer)