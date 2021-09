Sanità: Asl Viterbo, negli ultimi due anni investiti circa 380mila euro su ospedale Tarquinia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'ambito degli interventi strutturali, programmati e realizzati in tutta la rete ospedaliera della Asl di Viterbo, con particolare riferimento alle opere di potenziamento, ristrutturazione, riqualificazione e adeguamento alle normative vigenti, nell'ultimo biennio 2020-2021, un importante impegno, sotto il profilo degli investimenti, è stato rivolto all'ospedale di Tarquinia. "Due anni nei quali - si legge in una nota - alla struttura sanitaria del litorale sono stati destinati circa 380milioni di euro, per lavori in gran parte già eseguiti o in fase di conclusione. Entrando nello specifico, circa 190mila euro sono stati utilizzati per la ristrutturazione e la riqualificazione del primo piano dell'ospedale di Tarquinia, per anni non utilizzato e da alcuni mesi diventato sede dei servizi sanitari e amministrativi del Distretto A, oltre che del dipartimento di Prevenzione. Questa operazione ha consentito alla Asl di liberarsi dal peso degli oneri economici legati all'affitto della struttura che, da anni, aveva ospitato il Distretto e, contemporaneamente, di mettere a disposizione dei cittadini del comprensorio un'unica struttura presso la quale vengono erogati tutti i servizi territoriali e ospedalieri a loro dedicati". (segue) (Com)