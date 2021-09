Sanità: Asl Viterbo, negli ultimi due anni investiti circa 380mila euro su ospedale Tarquinia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Altri interventi hanno riguardato: "le opere edili necessarie alla realizzazione degli spazi dedicati alla nuova Tac, acquistata con fondi Por Fesr ed entrata in funzione nel mese di aprile, la ristrutturazione e la realizzazione di interventi esterni e interni realizzati nei locali che, durante il periodo di emergenza pandemica, hanno ospitato l'Spdc, la costruzione della rampa di accesso al Pronto soccorso, destinata ai mezzi di emergenza, la ristrutturazione e l'adeguamento dei locali dell'area destinata al poliambulatorio, la ristrutturazione degli spazi occupati dall'unità operativa di Radiologia, la realizzazione della nuova week surgery". "Sono, infine, in fase di conclusione gli interventi in corso presso il blocco operatorio tarquiniese, finalizzati a un miglioramento complessivo dal punto di vista strutturale e che stanno riguardando, in particolare, la ristrutturazione degli ambienti interni e la manutenzione dei sistemi di areazione. Nei prossimi giorni, una delle due sale tornerà ad essere operativa. Ma il percorso avviato proseguirà decisamente anche nei prossimi mesi e nelle prossime settimane, a partire dai lavori di compartimentazione, adeguamento e completamento dei lavori di rilevazione fumi, importo oltre 1milione di euro, il cui cantiere è prossimo all'apertura. Infine, è in fase di approvazione presso la Regione Lazio il progetto di oltre 4milioni di euro finalizzato alla realizzazione di un nuovo e moderno blocco operatorio e della zona pre triage presso il Pronto soccorso, nel rispetto di quanto contenuto nel D.L. 34", spiega ancora la nota. (segue)