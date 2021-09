Sanità: Asl Viterbo, negli ultimi due anni investiti circa 380mila euro su ospedale Tarquinia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nonostante il periodo caratterizzato dall'emergenza pandemica – commenta il direttore generale della Asl, Daniela Donetti – l'azienda, supportata in maniera determinante dalla Regione Lazio, ha proseguito senza sosta nell'applicazione puntuale di tutti gli interventi strutturali programmati per migliorare gli aspetti di comfort e di sicurezza pensati per tutta la rete ospedaliera, con particolare riferimento all'ospedale di Tarquinia, anche accogliendo le specifiche richieste pervenute in questo senso dagli operatori sanitari, dagli amministratori locali e da tutti i portatori di interesse presenti nel territorio. A questi fondi e finanziamenti dedicati, vanno inoltre aggiunti quelli utilizzati per gli acquisti che abbiamo effettuato, in particolare negli ultimi mesi, finalizzati al riammodernamento del parco tecnologico messo a disposizione dei nostri professionisti. Un ringraziamento doveroso, infine, desidero rivolgerlo pubblicamente alla direzione sanitaria di presidio e agli uffici tecnici per aver contribuito, in maniera determinante, alla definizione di tutti gli aspetti di programmazione e alla definizione della riorganizzazione dei servizi sanitari in presenza di interventi in corso così rilevanti". (Com)