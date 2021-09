Uzbekistan-Italia: Di Maio incontra omologo Kamilov, su Afghanistan serve coordinamento (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri Di Maio, in un messaggio su Facebook, ha affermato che alla riunione dei ministri degli Esteri dell’Unione europea in Slovenia sono stati ribaditi “alcuni punti fondamentali e irrinunciabili: l’Afghanistan non deve diventare la base operativa per il terrorismo; i talebani devono garantire il rispetto dei diritti degli afghani, a partire dalle donne, acquisiti in questi 20 anni; devono facilitare la partenza degli stranieri e degli afghani a rischio che vogliono lasciare il Paese; il governo che verrà formato dovrà essere inclusivo; è necessario garantire l’accesso libero per gli aiuti umanitari”. “L’Ue ha il dovere morale e politico di prestare la propria assistenza umanitaria ai rifugiati e sostenere i Paesi della regione che stanno fronteggiano più di tutti la pressione migratoria afgana. L’Italia continuerà a fare la propria parte per supportare il popolo afghano, ma serve il contributo di tutti i principali attori internazionali per fronteggiare una crisi di questa portata”, ha concluso il titolare della Farnesina. (Res)