Polonia: premier, se necessario prorogheremo stato di emergenza al confine (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Polonia, al confine con la Bielorussia, è vietato al transito dalla mezzanotte tra giovedì e venerdì scorso a tutti coloro che non sono residenti nelle località coinvolte dallo stato di emergenza. Lo ha detto il ministro dell’Interno polacco, Mariusz Kaminski, che proprio giovedì ha dettagliato le conseguenze della proclamazione dello stato di emergenza in 183 località dei voivodati di Podlachia e Lublino. Viene proibita anche la possibilità di registrare con mezzi tecnici l’aspetto o le caratteristiche di luoghi, oggetti e aree di confine specifiche o delle persone che li sorvegliano. “Stiamo agendo in modo adeguato alla situazione” allo scopo di stabilizzarla, ha detto Kaminski. “Non consentiamo che la Polonia diventi l’ennesimo percorso intrapreso dall’immigrazione illegale di massa in territorio europeo”, ha continuato. Per il ministro “in Bielorussia e nei dintorni non c’è una guerra civile per la quale persone da diverse parti del mondo cercano aiuto. Il regime di Aleksandr Lukashenko vuole tornare al 2015”. (segue) (Vap)