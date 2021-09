Polonia: premier, se necessario prorogheremo stato di emergenza al confine (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente polacco, Andrzej Duda, ha firmato la richiesta del governo per lo stato di emergenza al confine con la Bielorussia. “La situazione alla frontiera con la Bielorussia è difficile e pericolosa. La Polonia è responsabile del confine dell’Unione europea” nell’area e pertanto “dobbiamo assumere decisioni che garantiscano la sicurezza del Paese e dell’Ue”, ha detto il portavoce presidenziale Blazej Spychalski. Il premier, Mateusz Morawiecki, ha reso noto martedì che il Consiglio dei ministri ha deciso di presentare al presidente una richiesta di stato di emergenza per un periodo di trenta giorni e che coinvolgerà 183 località al confine con la Bielorussia, distribuite tra i voivodati di Podlachia e Lublino. Si tratta delle località immediatamente prospicienti alla frontiera e lo stato di emergenza riguarderà un’area fino a tre chilometri dalla stessa. Varsavia accusa il regime di Aleksandr Lukashenko di trasportare migranti nel proprio territorio e di fare loro attraversare il confine verso la Polonia, la Lettonia e la Lituania per destabilizzare questi Paesi. (Vap)